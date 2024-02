Der Busman Wasser

Das ist ja lange gut gegangen mit dem Wasser, Mechel. Seit Jahren ist unser Keller trocken geblieben und dann das: tagelang schon hatte die Pumpe im Pumpensumpf unaufhörlich gearbeitet, um das Grundwasser abzuleiten, doch dann wurde der Druck zu groß und das Wasser kam über die Kellerfliesen.

Weißt du noch, wie wir geheult haben, als uns das Ende der siebziger Jahre passiert ist? Nur, dass wir damals keine Fliesen auf dem Boden hatten. Unser Partykeller war über dem Stampfbeton mit Teppichboden beklebt, und die hölzerne Wandverkleidung ging bis auf den Boden. Einen Pumpensumpf hatten wir auch noch nicht, und das Abschöpfen half überhaupt nicht, da das Wasser immer nachdrückte.

Da war es ein schwacher Trost, dass es unseren Nachbarn nicht besser ging. Wenn dann noch der Rückstau aus der Kanalisation kam, oh Jammer, oh Jauche! Zigmal musste die Feuerwehr Keller auspumpen und am Prinzenhof konnte man Schlauchboot fahren.

Es hatte aber in der letzten Zeit auch gar nicht mehr aufgehört zu regnen. Ist das jetzt die Klimakatastrophe?

Soll der blöde Witz wirklich wahr werden, dass demnächst der Kapellenplatz voller holländischer Wohnwagen stehen wird? Mal ehrlich, Mechel,

Überschwemmungen hat es bei uns schon immer gegeben. Johann Wolfgang von Goethe hat das ja bereits in seinem Heldenge…