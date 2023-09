Herr Lehmann beweist sich bei „Mein Lokal – Dein Lokal“ auf Kabel Eins Vom Teller auf den Bildschirm

/ von Lisa Schweren

Michael Schmidt und Mike Süsser kochen zusammen. Foto: David Simon

Die „Kabel Eins“-Sendung „Mein Lokal, dein Lokal“ wurde im Sommer am Niederrhein gedreht. Mit dabei Michael Schmidt und sein Restaurant Herr Lehmann. „Auf Facebook haben wir den Aufruf für Bewerbungen von Restaurants vom Niederrhein gesehen. Am nächsten Tag haben wir gleich das Bewerbungsvideo gedreht“, erklärt Schmidt, wie es zur Teilnahme kam. Zwei Monate nach der Zusage war es bereits so weit und die Dreharbeiten begannen. „Es waren insgesamt fünf Drehtage. Man war wirklich eingespannt und den ganzen Tag unterwegs.“

In der Sendung besuchen sich die fünf teilnehmenden Gastronomen in ihren Restaurants. Nach einem 3-Gänge-Menü müssen sie einander bewerten. Ein Highlight ist der Besuch durch Fernsehkoch Mike Süsser, der alle Restaurants abschließend bewertet. „Der ist ein ganz cooler, bodenständiger Kerl“, beschreibt Schmidt seine Zeit mit Süsser. Dessen Besuch fand während des normalen Restaurantbetriebes statt. „Das wurde schon ganz hektisch, weil die Gäste auch gerne Fotos machen wollten“, verrät Michael Schmidt. Das Team von Herr Lehmann servierte Mike Süsser Rinderfilet Surf and Turf. „Wir haben uns ganz bewusst gegen einen Burger entschieden, weil wir die Vielfalt unserer Speisekarte präsentieren wollen“, erläutert Schmidt die Wahl. Gekocht wurde draußen im Garten des Lokals, da die Küche für das ganze Produktionsteam zu klein gewesen wäre. Zum Glück spielte das Wetter am Drehtag mit.

Neben Herr Lehmann gehen Restaurants aus Bedburg-Hau, Emmerich, Sonsbeck und Wesel an den Start. Schmidt selbst ist begei…