20 Teilnehmerinnen und 58 Teilnehmer verzeichnete die 1. Niederrheinische Schockmeisterschaft in der ÖBS in Winnekendonk am vergangenen Samstag. Sogar ein paar Zuschauerinnen und Zuschauer hatten den Weg zu der von Johannes Rankers und Thomas Scholz organisierten Veranstaltung gefunden.

Insgesamt sind 1.006 Schock-Out`s gefallen. Turniersieger wurde Manuel Hagenbruch, den 2. Platz belegte Kai Ingenbleek, den 3. Platz Kevin Mertens. Bestes Schockteam wurde „KC Hoptimisten“, Schockout-Königin Caro Staymann. Es wurde in fünf Spielrunden á fünf Spielhälften gespielt. Vier Spielerinnen oder Spieler saßen immer an einem Tisch. Die Tische wurden vor jeder Spielrunde ausgelost und somit saß man in jeder Spielrunde mit neuen Mitspielerinnen oder Mitspielern zusammen. Nach fünf Spielrunden gab es einen „Final Table“ mit den besten sechs Spielerinnen oder Spielern, um die Gewinnerin oder den Gewinner zu ermitteln. Die Würfel wurden von den Veranstaltern gestellt. Gewinne waren Preisgeld, ein eigener Pokal, ein Wanderpokal und Gutscheine.

Im Anschluss an das Turnier wurde auf der After-Schockparty mit DJ Brocky ausgelassen gefeiert.