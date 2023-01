VFR startet mit Vollgas in die Session

Zwei Jahre lang musste die närrische Zeit auch in Kevelaer stillstehen. Die Corona-Pandemie machte den Karnevalsfans einen ordentlichen Strich durch die Sessionen. Auch der VFR Blau-Gold Kevelaer e.V. (Verein zur Förderung des Rosenmontagszuges) hat sehr darunter gelitten und Prinz Frank I. konnte nicht so durchstarten, wie er es gerne gewollt hätte. Denn kaum war er am 12. November 2021 proklamiert, fiel die närrische Zeit schon wieder dem Virus zum Opfer. Aber der VFR hat nicht lockergelassen und unermüdlich gearbeitet. Unter dem diesjährigen Motto „Jecke Tön, jecke Lieder – Kävele feiert wieder“ startet der Verein nun in die heiße Phase der Session.

Mit dem „Bunten Nachmittag für Jung und Alt“ am Freitag, 10. Februar 2023, beginnt der Sitzungskarneval. Gleich darauf, am Samstag, 11. Februar 2023, folgt die große Kappensitzung. Für die „Kleinen“ ist dann die beliebte Kindersitzung am Sonntag, 12. Februar 2023, fest geplant.

Wer mit dem VFR feiern und schunkeln möchte, kann ab sofort Karten für die Veranstaltungen kaufen. Für den „Bunten Nachmittag für Jung und Alt“ am Freitag und für die Kindersitzung am Sonntag (jeweils ab 15.11 Uhr im Konzert- und Bühnenhaus) sind die Karten im Service-Center des Rathauses der Stadt Kevelaer bzw. an der Tageskasse erhältlich. Die Karten für die Große Kappensitzung am Samstag ab 19.11 Uhr bringt der VFR selbst unters Narrenvolk. Diese können per E-Mail über sitzungen@vfrblaugoldkevelaer.de bei Elke Schumacher reserviert werden. Die Kartenausgabe erfolgt zu einem späteren Termin, der rechtzeitig bekannt gegeben wird. Daher ist es ratsam, bei der Bestellung auch eine Telefonnummer zu hinterlassen. Kurzentschlossene können auch mit etwas Glück an der Abendkasse noch eine Karte ergattern.

Anmeldungen für Rosenmontagszug

Auch die Vorbereitungen für den Rosenmontagsumzug am 20. Februar 2023 laufen seit Monaten auf Hochtouren. Der Umzug startet ab 14.11 Uhr vom Europaplatz. Dafür können sich immer noch Kurzentschlossene bei Alf Muellemann unter Tel. 0162-9923337 oder unter zugleitung@vfrblaugoldkevelaer.de anmelden.

Und auch die beliebte Karnevalszeitung „5te Jahreszeit“ wird in diesem Jahr wieder erscheinen. Der VFR arbeitet derzeit noch an der Fertigstellung der Zeitung. Sie wird voraussichtlich schon bald in der dritten Januarwoche erscheinen und an den bekannten Stellen zum Mitnehmen ausliegen.