Events für den guten Zweck

Bereits im November konnte sich das Kevelaer Marketing im Rahmen der zweitägigen Veranstaltung „Kevelaer im Licht“ nicht nur über viele Gäste, sondern auch über zahlreiche Spenden freuen. Der Eintritt zu einer 3D-Videoprojektion war Dank der Volksbank an der Niers für alle frei – es wurde aber um Spenden für einen guten Zweck gebeten. Neben dieser Veranstaltung flossen zudem die Einnahmen des Tannenbaumverkaufs im Rahmen des Kevelaerer Krippenmarktes, dem sich Gottfried Mülders, auch ehrenamtlich bei der Tafel tätig, mit weiteren Beteiligten annahm, ebenfalls in den gleichen Spendentopf (das KB berichtete).

750 Euro Spenden



Die Gäste von „Kevelaer im Licht“ sowie die Käuferinnen und Käufer der Tannenbäume zeigten sich spendierfreudig und so kamen insgesamt 750 Euro zusammen, die am 9. Januar von der Wirtschaftsförderin und Leiterin des Kevelaer Marketing, Verena Rohde, an Hanni Hentemann und Rainer Morawietz der Kevelaerer Tafel e.V. überreicht wurden.

Der Verein „Tafel Kevelaer e.V.“ startete am 9. Juni 2005 in Kooperation mit der Gelderner Tafel. Seit dem 1. März 2009 ist der Verein ein selbstständiger eingetragener Verein. Ziel des Vereins ist es, überschüssige Lebensmittel, die nach den gesetzlichen Bestimmungen noch verwertbar sind, sowie Waren des täglichen Bedarfs zu sammeln und diese an Bedürftige abzugeben.

„Besonders in dieser schwierigen Zeit sowie auf Grund der steigenden Preise fiel uns die Entscheidung leicht, gerade diesen Verein auszuwählen, um das gespendete Geld an die richtige Stelle zu bringen“, freut sich Rohde über die gelungene Spendenaktion.