Auf dem Dorfplatz trafen sich die Bewohnerinnen und Bewohner zum heimeligen Umtrunk Kleinster Adventsmarkt

/ von Franz Geib

Es war zwar frisch, aber gemütlich auf dem Adventsmarkt im Achterhoek. Foto: FG

„Im Wohnzimmer wirst du kein Achterhoeker“, heißt es gern, will man sich den Bewohnern des kleinen Dörfchens Achterhoek, an der L362 im „Vierländereck“ zwischen Winnekendonk, Wetten, Sonsbeck und Kapellen an der Fleuth gelegen, nähern. Gründe, die eigene Scholle zu verlassen, liefert der örtliche Verein Natur und Kultur im Achterhoek e. V. (NuK) genug, so wie den kleinsten und kürzesten Adventsmarkt am vergangenen Sonntag, 17. Dezember 2023.

Was gibt es in der Vorweihnachtszeit Schöneres, als über einen Weihnachtsmarkt zu schlendern, nette Leute zu treffen und den einen oder anderen Glühwein zu schlürfen? Auf dem Dorfplatz des 480-Seelen-Dorfes war dazu am Sonntag die beste Gelegenheit: Unter dem zentralen Pavillon dampfte das Heißgetränk, ein paar selbstgebackene Plätzchen lagen bereit, um verköstigt zu werden, an einer Feuerstelle knisterte das Holz, aus der Musikbox erklangen weihnachtliche Töne. Und mehr brauchte man nicht in Achterhoek, um heimelig den dritten Advent zu feiern.

„Unsere Idee entstand in der Corona-Pandemie, als es schwierig war, sich zu besuchen“, erklärt Rainer Verhülsdonk, der damalige Vorsitzende des NuK. Um zumindest einen Hauch von Gemeinschaftlichkeit zu verströmen, bauten die Achterhoeker im Dezember 2020 auf dem Dorfplatz ein paar Stehtische auf und reichten „Weckmänner-to-go“ durchs Autofenster.

Im vergangenen Jahr war die Pandemie noch nicht vorbei, und es gab nur leichte Lockerungen. Im Achterhoek erfa…