Veranstaltungsreihe im Priesterhaus startet im Oktober

Die aktuellen Vorgaben lassen es nun endlich zu, dass die Kevelaerer Wallfahrtsleitung die Reihe „Kultur im Priesterhaus“ wieder aufleben lassen kann. Insgesamt laden die Organisator*innen zu vier Kulturabenden in den Speisesaal des Priesterhauses ein. Die historischen Räume bieten eine einzigartige Kulisse für besondere Veranstaltungen, die ein Team um Pastoralreferent Dr. Bastian Rütten erarbeitet hat. Schon in der Zeit der Shutdowns wurden hier Ideen geschmiedet und so stehen nun folgende Veranstaltungen fest:

Rückblick auf den Sommer

Mit dem Titel „Am Abend“ ist die Auftaktveranstaltung am Mittwoch, 27. Oktober, um 19.30 Uhr, überschrieben: Musikalisch und poetisch geht es um einen gedanklichen Rückblick auf einen besonderen Sommer, aber auch um den Übergang vom „Goldenen Oktober“ in den eher grauen Spätherbst. Die musikalische Gestaltung liegt bei Basilikaorganist Elmar Lehnen (Flügel) und dem Bassisten Bernhard Zanders.

Am Mittwoch, 17. November, um 19.30 Uhr, musiziert Chordirektor Romano Giefer im Speisesaal am Cembalo. Gemeinsam mit Dr. Bastian Rütten nähert er sich der „Idee“ – es geht um den Einfall und darum, was daraus werden kann.

Am Mittwoch, 15. Dezember, um 19.30 Uhr, begrüßen die Organisator*innen die Künstlergruppe „Spielkameraden“ aus Nettetal im Priesterhaus. Die drei Mitglieder der Gruppe teilen ihre Leidenschaft für das lebendige und teils szenische Vortragen von Texten. Gemeinsam mit Elmar Lehnen (Flügel) und Herbert Holtemeyer (Saxophon) erwartet das Publikum eine besondere Adventslesung, die quasi als „Live-Hörbuch“ präsentiert wird. Im Zentrum steht Elke Heidenreichs Erzählung „Erika“.

Ein Hauch von Wiener Caféhaus-Luft können Interessierte dann am Sonntag, 13. Februar 2022, um 15 Uhr, schnuppern: Ein kleines Salon-Ensemble liefert die Musik zu einem Genussmittag mit Kaffee und Kuchen aus der Priesterhausküche. Die Moderation und der Textvortrag liegt bei Dr. Bastian Rütten.

„Wir freuen uns, dass wir nach der Pandemie eine Reihe neu aufleben lassen können, die wir schon 2019 probeweise begonnen haben. Es geht uns um die Öffnung des Priesterhauses. So werden Einblicke hinter die Mauern des historischen Gebäudes möglich, aber auch der Kontakt mit kulturellen Impulsen“, drückt Dr. Bastian Rütten, der als Leiter der Reihe agiert, die Vorfreude aller Beteiligten auf die bevorstehende Veranstaltungsreihe aus.

Priesterhaus als Ort der Begegnung

Geplant sei, diese Reihe fortzuführen. „Auch Lesungen, Theater, Podien sind angedacht. Das Priesterhaus war immer auch Ort der Begegnung zwischen Menschen (…) Wir sind gerne Gastgeber, denn Gäste sind ein Segen. Es tut uns gut, wenn uns dann die Kunst gemeinsam inspiriert und neue Impulse ermöglicht.“

Das Platzkontingent für die Veranstaltungen ist coronabedingt sehr beschränkt. Es sei daher ratsam, sich die Eintrittskarten zeitnah zu sichern, kündigen die Verantwortlichen an. Der Zugang ist nur unter den 3-G-Bedingungen möglich. Eintrittskarten sind ab sofort im Ladenlokal von Lucia Jacobs (Kapellenplatz 25) erhältlich. Einlass zu den Veranstaltungen ist jeweils 30 Minuten vor Beginn.