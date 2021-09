Anpacken bei der Kartoffelernte

Cilena, Wega, Melody, Belana und Laura – all diese Kartoffelsorten warten vom 24. September bis 4. Oktober auf Groß und Klein auf den Feldern des Bauernmarkts Lindchen. Denn genau jetzt, wenn die Kartoffelfelder abgereift sind, beginnt die Ernte der beliebten Knollen in Uedem am Niederrhein. Dabei ist Anpacken angesagt.

„Wir wollen zeigen, dass Kartoffel nicht gleich Kartoffel ist, sondern eine sehr vielfältige Kulturpflanze mit ganz verschiedenen Eigenschaften. Jede Sorte eignet sich für verschiedene Gerichte“, sagt Bernd Hesseling und freut sich jedes Jahr aufs Neue auf das Event.

Festkochende Sorten wie Belana, Cilena oder Wega eignen sich zum Beispiel besonders für Salzkartoffeln, Bratkartoffeln oder Gratin. Wobei vorwiegend festkochende Sorten wie Laura (die übrigens eine rote Schale hat) sich als Pommes oder Rösti wohlfühlen. Zuletzt gibt es noch die mehlig kochende Knolle wie Melody. Diese kommt in Suppen, Püree und Gnocchi zum Einsatz. Liebhaber*innen nutzen diese auch gerne als Saucenkartoffel. Laura ist übrigens ein besonderes Highlight in diesem Jahr, weiß man beim Bauernmarkt Lindchen: Sie hat ihren Ursprung in Deutschland, durch ihre rote Schale und ihr tiefgelbes Fruchtfleisch ist sie immer eine Augenweide – ob gekocht oder roh.

Großes Staunen bei den Kleinen

In den vergangenen Jahren habe sich gezeigt, dass gerade die Kinder ganz besonders viel Freude an der Kartoffelernte haben, berichtet Familie Hesseling. „Frische Erde anzufassen, zu riechen und zum Schluss die selbst geernteten Kartoffeln in der Hand zu halten, das ist für die Kleinen ein ganz besonderes Ereignis“, meint Peter Hesseling, Kartoffelspezialist vom Lindchen.

Wer mit sammeln möchte, bringt einfach einen eigenen Eimer mit oder nutzt eine nachhaltige Tüte vor Ort. Gesammelt wird vom 24. September bis 2. Oktober jeweils von Montag bis Freitag zwischen 10 und 17 Uhr sowie Samstag von 9 bis 16 Uhr auf dem Kartoffelacker beim Bauernmarkt Lindchen.

Bernd Hessling und das Lindchen Team sind ebenfalls vor Ort, um Fragen rund um die Knollen zu beantworten.