Veranstaltungen in Kevelaer

Das Jahr 2024 verspricht wieder eine Vielzahl an spannenden Veranstaltungen in der Wallfahrtsstadt. Im ersten Halbjahr gibt es unter anderem eine Karnevalsparty, Shoppingevents und Konzerte. In das Veranstaltungsjahr startet das Kevelaer Marketing als Veranstalter am 8. Februar 2024 mit der „KevelaerBEATZ Karnevalsedition“ im Konzert- und Bühnenhaus. Eine bunte Karnevalsparty für alle ab 16 Jahre.

Am 14. April 2024 findet zum dritten Mal der Brocante Markt mit Sonntags-Shopping in der Innenstadt statt. Getanzt wird wieder am 4. Mai 2024 bei der zweiten Ausgabe des Streetdance-Contests „King of Stage“. Das nächste Sonntags-Shopping findet am 2. Juni 2024 in Begleitung der Drehorgelwallfahrt statt. Hier werden die besonderen Klänge am Wochenende in der Innenstadt zu hören sein. Bei der „Landpartie am Niederrhein“ können Teilnehmende am 8. und 9. sowie 15. und 16. Juni 2024 an verschiedenen Stellen in und um Kevelaer Kunsthandwerk bestaunen.

Ein weiteres Highlight wird wieder der Solegarten-Geburtstag am 22. Juni 2024 mit dem Event „So klingt der Solegarten“. In entspannter Atmosphäre spielen verschiedene Straßenmusiker am Gradierwerk. Diese und viele weitere Termine findet man auf der Postkarte „Veranstaltungen 1. Halbjahr 2024“, welche in der Tourist Information im Erdgeschoss des Rathauses, im Informationsgebäude am Solegarten St. Jakob und an verschiedenen Stellen im Kevelaerer Einzelhandel ausliegt. Weitere Events von Vereinen und Veranstaltern können jederzeit im Veranstaltungskalender unter www.kevelaer-marketing.de eingesehen werden.