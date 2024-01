TTA findet neue Vereinsmeister

Traditionsgemäß fanden am Ende des letzten Spieltages der Hinrunde im Westdeutschen Tischtennisverband die Vereinsmeisterschaften der Tischtennis Abteilung Kevelaer-Wetten statt.

Vor heimischer Kulisse standen verschiedene Wettkämpfe in der Einzel- und Doppelkonkurrenz an.

Bei den Herren A konnte sich Patrik Schilinsky vor Daniel Treeker platzieren. Den dritten Platz sicherte sich Phillip Winterfeld.

Die Plätze im Herren B-Feld wurden wie folgt ausgespielt:

1.Platz: Ruben Lamers

2.Platz: Daniel Bogers

3.Platz: Lennart Stelzer Daniels

Im Doppel wurden die Paare ausgelost.

Als beste Paarung stellt sich das Doppel Patrik Schilinsky/Leo Wefers heraus, die sich im Finale gegen Daniel Treeker und Ruben Lamers durchsetzten.

Insgesamt kann die Tischtennisabteilung der Union Wetten mit der Hinrunde der Meisterschaft zufrieden sein.

Bei vier gemeldeten Herrenmannschaften belegt die 1. Mannschaft um Patrik Schilinsky in der ersten Bezirksliga den ersten Platz. Für die Rückrunde konnte sich die erste Mannschaft zudem weiter verstärken. Andre Brauers, der auch schon in der Jugend der TTA erfolgreich spielte, hat wieder den Spaß am Spiel entdeckt und verstärkt die erste Mannschaft ab sofort.

Die zweite Mannschaft belegt in der 2. Bezirksliga einen aussichtsreichen 4. Platz.

Die dritte Mannschaft befindet sich in der 1. Bezirksliga – trotz wechselnder Mannschaftszusammensetzung – auf einen gesicherten Mittelfeldplatz.

In der dritten Bezirksklasse belegt die vierte Mannschaft derzeit den dritten Platz.

Auch die Jugendabteilung konnte sich gegen die Konkurrenz behaupten.

Drei der Schüler – und Jugendmannschaften feiern bereits nach der Hinrunde den Aufstieg in die nächst höhere Klasse. So schlagen die Jungen 13 als auch die Jungen 11 I und Jungen 11 II in der anstehenden Rückrunde in der Bezirksoberliga auf.

Die Rückrunde, die am kommenden Wochenende für alle Mannschaften startet, darf daher mit Spannung erwartet werden.