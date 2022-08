Der Fonds „Energie für Kevelaer“ schüttete 50.000 Euro für 74 Projekte aus Unterstützung für Vereine bewilligt

Wolfgang Toonen, Abteilungsleiter bei den Kevelaerer Stadtwerken, konnte den Schützenvereinen der Stadt mit der Förderung gute Neuigkeiten überbringen. Foto: FG

„Dass Kevelaer echt lebenswert ist, das unterschreiben wir sicher alle, doch eine solche Stadt wird nur durch ihre Bürger geschaffen“, sprach Bürgermeister Dr. Dominik Pichler beim Abend für die Vereine und setzte gleich zu Beginn der Veranstaltung einen ersten Impuls. Denn hier sollte es für die Kevelaerer Vereine weiteren Schwung für deren Engagement geben, unterstützt aus dem Fond „Energie für Kevelaer“.

74 Vereine hatten Post bekommen und fanden sich am Dienstagabend mit deren Vertreterinnen und Vertretern im Forum Pax Christi in Kevelaer ein. Nach zwei Jahren coronabedingter Pause konnte den Mitgliedern in feierlichem Rahmen endlich wieder persönlich für deren Engagement gedankt werden. Denn mit der Einladung vom Fonds „Energie für Kevelaer“ bekamen sie die Zusage für die Unterstützung ihrer jeweiligen Projekte, Vorhaben und Anschaffungen, die sie unter anderem aufgrund der Einbußen in den beiden Corona-Jahren nicht realisieren konnten. Zu sehr hatte sie die Krise mit Kontaktbeschränkungen und dem daraus resultierenden Mangel an Auftritten und werbeträchtigen Eigenveranstaltungen getroffen.

Gemeinsamer Fördertopf

Hilfe kam wieder von vier Kevelaerer Unternehmen: NiersEnergie, Stadtwerke Kevelaer, Bürgerwind Kevelaer und Bürgerenergie Schwarzbruch-Nord hatten bereits vor fünf Jahren den Fonds „Energie für Kevelaer“ a…