San Hejmo feierte Premiere und wird in 2023 erweitert

Nur vier Wochen nach dem Parookaville-Festival gab‘s am vergangenen Samstag die nächste Sause am Weezer Airport: Das „San Hejmo“-Festival feierte mit rund 20.000 Besucherinnen und Besuchern seine Premiere. „Der Auftakt am Airport Weeze ist sensationell geglückt“, lautet das zufriedene Resümee des Veranstalter-Teams, das zugleich große Pläne für die zweite Auflage schmiedet: In 2023 kehrt San Hejmo als Wochenend-Festival mit zwei Showtagen und Camping zurück.

Die Live-Auftritte von Marteria, Loredana, Felix Jaehn und weiteren Top-Acts begeisterten ebenso wie die Kunstwerke der internationalen Street-Artists und das liebevoll gestaltete Erlebnis-Areal. Zehntausende Menschen verfolgten außerdem den Festival-Livestream von Twitch-Idol Knossi. „Die besondere Mischung aus musikalischen, kulturellen und künstlerisch-inspirierenden Einflüssen ist in dieser Form einzigartig“, betonen die Veranstalter. Die Kulisse aus ehemaligen Bunkern und Hangars harmonierte mit der Streetart und den zahlreichen Installationen.

„Wir sind glücklich und stolz, mit unserem großartigen Team diese absolut friedliche Premiere von San Hejmo auf die Beine gestellt zu haben. Die Zeiten sind für die Festival-Branche extrem herausfordernd, umso mehr freut es uns, dass unglaubliche 20.000 Menschen auch unser zweites Festivalkonzept nach Parookaville so gefeiert haben“, resümiert Bernd Dicks, der auch das San Hejmo-Festival gemeinsam mit seinen Partnern Norbert Bergers und Georg van Wickeren veranstaltet.

Musik, Kunst, Streetfood und Attraktionen

Den musikalischen Höhepunkt der Premiere bescherte den Gästen Headliner-Rapper Marteria, der gemeinsam mit den Fans ein atemberaubendes Konzert auf der 65 Meter breiten Mainstage zelebrierte. Unverwechselbar für das Auge machten San Hejmo auch die zahlreichen Kunstinstallationen: Von spektakulären Skulpturen über imposante Wandgemälde, Murals und Graffitis bis hin zu einer riesigen, begehbaren Strick-Installation bot das Gelände den Festivalbesucherinnen und -besuchern eine unvergessliche Outdoor-Galerie. Diverses Streetfood, Chill-Out-Areas, Fahrgeschäfte und Module rundeten den Festivaltag ab.

Nach der erfolgreichen Erstausgabe blicken die Veranstalter bereits ins kommende Jahr: Das Festival findet vom 18. bis 20. August 2023 statt und wird damit auf zwei volle Festivaltage inklusive Camping erweitert.

Infos und die Möglichkeit zur Ticket-Pre-Registration gibt‘s unter www.sanhejmo.com.