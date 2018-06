In der Zeit zwischen Montag, 17.00 Uhr, und Dienstag (12. Juni 2018), 8.30 Uhr, beschädigte ein unbekannter Autofahrer an der Venloer Straße einen schwarzen VW Lupo an der vorderen linken Ecke. Der VW war in Richtung Römerstraße abgestellt. Der Unfallverursacher hatte sich unerlaubt entfernt. Hinweise bitte an die Polizei Goch unter Telefon 02823-1080.