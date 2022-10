Juwelier & Optik Hammans aus Kevelaer steht vor großen Veränderungen Tradition verpflichtet, Bewährtes weicht

Seit 1995 betreiben Esther und Bernward Simon den Fachbetrieb für Uhren und Schmuck „Hammans“ an der Kevelaerer Hauptstraße. Foto: bee

Es gibt sie noch, diese alteingesessenen Betriebe, die von einer Generation zur anderen übergeben werden und in diesem Zuge weiterentwickelt bzw. den aktuellen Gegebenheiten angepasst werden (müssen). So auch beim Unternehmen „Hammans“ auf der Hauptstraße in Kevelaer. Zum Jahreswechsel wird das Inhaberpaar Esther und Bernward Simon, beide Optikermeister, den Juwelierbereich aufgeben und sich gänzlich auf die Augenoptik konzentrieren.

„Aktuell steht bei uns kein Generationenwechsel an“, sagt Bernward Simon (58), „auch wenn unser ältester Sohn, der zurzeit in Jena Optometrie im Master studiert, prädestiniert dafür wäre.“ Esther Simon (57) ergänzt: „Wir wollen und müssen unseren Betrieb, auch für unsere eigene Zukunft, weiterentwickeln und haben uns daher entschlossen, unsere beiden Stärken in den Fokus zu stellen. Nicht zuletzt auch wegen der prekären Personalsituation im Juwelierbereich.“

Bereits vor zwei Jahren begannen die Überlegungen und Abwägungen, wie die Zukunft des Geschäftes an der Hauptstraße sein soll und wie es gelingen kann, dem auch hier zu beklagenden Fachkräftemangel zu begegnen. „Den Bereich Uhren und Schmuck werden wir gänzlich aufgeben, um uns in der Optik noch besser aufzustellen und mehr Service anzubieten. Dies geht allerdings nur, wenn ich mich wieder ausschließlich meinem erlernten Beruf als Optikermeisterin widmen kann. Mir werden zwar di…