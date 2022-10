Tom Kröll aus Wetten hat sein erstes Buch veröffentlicht Anschlag auf den Martinszug

Tom Kröll freut sich über sein erstes Werk. Foto: eg

Ein kleines Dorf am Niederrhein wird erschüttert. Jemand verübt einen Anschlag auf den Sankt Martinszug. Zunächst falsche Beschuldigungen, umfangreiche Ermittlungen und einem weiteren Anschlag, kommen die Details langsam ans Licht. So zumindest passiert in Thomas „Tom“ Krölls Buch „Dorfleben – Anschlag auf den Martinszug“. Der Wettener hat sein Werk im September publiziert. Angefangen zu schreiben hat Kröll schon 2018 auf den Pendelfahrten zu seiner Arbeit.

Er habe schon immer viele Krimis gelesen und gehört, sagt Tom Kröll. Das Genre begeistert den Wettener. „Irgendwann hatte ich etwas im Kopf und habe angefangen, das aufzuschreiben“, berichtet er von den Anfängen seines ersten eigenen Krimis. Das war im Jahr 2018, als er noch täglich mit dem Zug zur Arbeit nach Krefeld pendelte. Dann kam Corona. Die Fahrten fielen weg. Das Schreiben stagnierte. Denn die Zeit der bisherigen Zugfahrten lässt sich zu Hause ja mit so vielen anderen Dingen füllen.