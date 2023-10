Theo Labonté ging nie mit der Mode – aber immer mit seinen Kundinnen und Kunden zur Tür Der Grandseigneur der Kaufleute

In lockerer Serie stellt KB-Autorin Delia Evers Kevelaerer Persönlichkeiten vor. Die Wallfahrtsstadt beheimatet viele engagierte Menschen – früher wie heute. Ob zum Geburtstag, Jubiläum oder anderen Anlässen werden wir auf bewegte Leben blicken. Heute auf das von…

Theo Labonté

La Bonté ist Französisch und bedeutet: die Güte. Textilkaufmann Theo Labonté war Kevelaerer, doch seine Vorfahren stammten aus der „Grande Nation“ und kamen wohl im 17. Jahrhundert als Hugenotten an den Rhein. Theo Labonté war „100“, als er vor 15 Jahren im Oktober 2008 starb.

Sein Name hatte unverkennbar etwas mit seinem Charakter zu tun. Er war liebenswürdig und bescheiden. Ihm lag viel daran, gleichermaßen Qualität in der Ware und im Verkauf zu bieten. Als Labonté 1997 seinen 90. Geburtstag feierte, arbeitete er seit 74 Jahren in seinem Beruf. Seit über 50 Jahren stand er im eigenen Geschäft. Es ging noch sechs Jahre weiter. Immer begleitete er seine Kundinnen und Kunden zur Tür und verabschiedete sie mit einem „Guten Tag“ zurück in den Alltag.

Fast alle kamen wegen seines besonderen Sortiments: Längst hatten sich die meisten Häuser der Mode untergeordnet, Labonté war nicht „mit der Mode“ gegangen. Seine Strickwaren waren zeitlos und damit alles andere als unmodern, denn das, was de…