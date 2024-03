Till Bodden ist neuer Archivar in Kevelaer

Das Kevelaerer Stadtarchiv hat eine neue Leitung. Nach dem Weggang der Archivarin Janine Weigel zum Joseph-Beuys-Archiv im Museum Schloss Moyland Ende August 2023 hat Till Bodden Anfang Februar 2024 die Nachfolge angetreten.

Der 25-Jährige aus Rheurdt hat seinen Master in Geschichte an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf abgeschlossen und im Landesarchiv NRW in der Abteilung Rheinland in Duisburg Berufserfahrung als Archivar gesammelt. Zudem sind ihm wissenschaftliche Arbeitsweisen aus seiner dreijährigen Tätigkeit als Hilfskraft am Düsseldorfer Lehrstuhl für mittelalterliche Geschichte gut vertraut.

„Ich freue mich auf die neue Herausforderung und auf die Chance, meine in den letzten Jahren erworbenen wissenschaftlichen und praktischen Kenntnisse jetzt im Kevelaerer Archiv einsetzen zu können“, so Herr Bodden.

Nachdem er sich zunächst einen ersten Überblick über die im Stadtarchiv lagernden Bestände verschafft hat, stehen jetzt zahlreiche Aufgaben an. Dazu zählen ganz klassisch die Verzeichnung und Bestandserhaltung des Archivguts sowie die Nutzerbetreuung, aber auch verschiedene Projekte. Eine besondere Herausforderung wird darin bestehen, neue Arbeitsweisen für Übernahmen aus der digitalen Verwaltung zu entwickeln und einzuführen und allgemein die Zugänglichkeit des Archivs im Internet zu verbessern.

Viele Baustellen

„Es gibt viele Baustellen bei der Digitalisierung von Archiven, aber Frau Weigel hat in den letzten Jahren bereits viele Dinge angestoßen, an die ich jetzt anknüpfen kann“, meint Bodden. „Außerdem sind wir gut mit dem KRZN, dem LVR und dem Landesarchiv vernetzt, und werden so eng an laufende Modernisierungsprozesse angebunden sein, während mein Team und ich uns parallel den täglich anfallenden Aufgaben widmen.“

Akut gilt es nun unter anderem, den Umzug der Akten vom Verwaltungsgebäude am Hoogeweg in das neue Verwaltungszentrum an der Kroatenstraße zu begleiten und die Zwischenarchive der Organisationseinheiten zu ordnen.

„Mit Till Bodden haben wir einen jungen, hochmotivierten Historiker für die Archivleitung gewinnen können“, so Bürgermeister Dr. Dominik Pichler. „Ich bin mir sicher, dass wir mit ihm nicht nur den Weg in ein digitales Stadtarchiv weiter voranschreiten werden, sondern auch die historische Arbeit des Stadtarchivs in den Fokus rücken können.“

Das Stadtarchiv in der Venloerer Straße 33-35 verfügt über eine zeitgemäße Ausstattung und ein kleines, engagiertes Team. Es ist die zentrale Stelle für alle Fragen zur Stadtgeschichte und steht nach vorheriger Terminvereinbarung für die Bürgerinnen und Bürger offen. Neben Bodden kümmert sich Beate Hendricks u. a. um eingehendende Benutzeranfragen; Marlene Fischer hat ihren Tätigkeitsschwerpunkt im Bereich der Digitalisierung von Bildern und Akten.

Bildmaterial von Bürgerinnen und Bürgern zur Kevelaerer Geschichte wird vom Stadtarchiv gerne leihweise zur Digitalisierung entgegengenommen. Geschichtsinteressierte Bürgerinnen und Bürger haben zudem die Möglichkeit, die Arbeit des Stadtarchivs ehrenamtlich zu unterstützen. Das Stadtarchiv erreichen sie unter der Rufnummer 02832 122-218 oder per E-Mail unter archiv@kevelaer.de.