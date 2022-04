Tafel sucht noch Mitarbeitende

Die Kevelaerer Tafel sucht aktuell dringend Menschen, die bei der Ausgabe der Lebensmittel (dienstags und donnerstags, 13 bis 15 Uhr) helfen können. Durch die steigende Zahl Geflüchteter, vor allem aus der Ukraine, sei die Zahl jener, die bei der Tafel Hilfe suchten, in den vergangenen Wochen stark gestiegen. Gerade bei der Ausgabe seien die Mitarbeitenden daher sehr beansprucht, erklärt Kassenwart Josef van Oorschot für das Vorstandsteam des Vereins. Besondere Kenntnisse oder Qualifikationen brauche man dafür nicht, sagt van Oorschot und bittet darum, sich einfach an das Ausgabeteam an der Tafelausgabe hinter der Öffentlichen Begegnungsstätte, Bury-St.Edmunds-Straße, zu melden. Für Fragen stehe auch die Leiterin des Teams, Hanni Hentemann, zur Verfügung (Tel.: 0152 – 33 93 12 59). Die ,Versorgungslage‘ bei der Tafel habe sich in Zeiten des Ukraine-Krieges und zunehmender Hamsterkäufe seitens der Bevölkerung in Deutschland nicht dramatisch verschlechtert, so van Oorschot, dennoch: „Was es im Laden nicht mehr gibt, gibt‘s bei uns natürlich erst recht nicht“, erklärt er mit Blick auf leere Pflanzenöl- oder Konservendorsen-Regale