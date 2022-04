Geocaching zum Osterfest

Zu einer Schnitzeljagd für die ganze Familie lädt die Wallfahrtsstadt Kevelaer im Rahmen der Osteraktion ein. Vier Geocaches warten in Kevelaer und Umgebung darauf, von Klein und Groß gefunden zu werden. An den Verstecken gibt es Hinweise zu einem letzten Cache – nur wer alle Caches gefunden hat, findet auch den finalen Geocache. Die Aktion startet am Samstag, 16. April, und endet mit dem Ende der Osterferien, am Sonntag, 24. April 2022.

Die Schnitzeljagd erzählt die Geschichte von Stups, dem kleinen Osterhasen. Der hat seinen Lieblings-Pinsel beim Verstecken der Ostereier verloren. An seinem letzten Versteck hatte Stups seinen Pinsel noch. Der schusselige Hase hat leider vergessen, wo er am Ende seiner Tour durch Kevelaer und Umgebung war. Er weiß aber noch, wo er die Eier bemalt hat – nämlich in den Ortschaften rund um Kevelaer. An den vier Marktplätzen in Kervenheim, Twisteden, Wetten und Winnekendonk macht er sich auf die Suche nach den Hinweisen zum letzten Versteck. Dabei braucht er Hilfe!

Geocaching ist kinderleicht. Das einzige, was benötigt wird, ist ein GPS-Gerät oder ein GPS-fähiges Handy. Zudem ist es sinnvoll, einen Stift und einen Block für Notizen mitzubringen. Das GPS-Gerät navigiert die Geocacher zu den eingegebenen Koordinaten. Dort ist ein sogenannter „Cache“ versteckt, den es zu finden gilt. Jeder, der diesen in seinem Versteck findet, darf sich in das im Cache befindliche „Logbuch“ eintragen. Dieses fungiert als Art Gästebuch.

Hier sind die Geocaches versteckt:

Marktplatz Kervenheim: N 51° 37‘ 57.7‘‘ O 6° 16‘ 40.9‘‘

Marktplatz Twisteden: N 51° 33‘ 13.7‘‘ O 6° 12‘ 41.1‘‘

Marktplatz Wetten: N 51° 34‘’12.5‘‘ O 6° 17‘ 34.4‘‘

Marktplatz Winnekendonk: N 51° 35‘ 50.2‘‘ O 6° 17‘ 05.6‘‘