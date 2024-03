Spitzenspiel des TTA Kevelaer-Wetten

Am vergangenen Freitag, 8. März 2024, kam es in der Bezirksliga zum Spitzenspiel zwischen der TTA Kevelaer-Wetten und dem TTC Geldern-Veert.

Um 20 Uhr begann das Spiel vor knapp 70 Zuschauern. Der Tabellenerste Kevelaer-Wetten konnte zwei der Doppel für sich entscheiden. Das Doppel Aengenheyster/Op de Hipt vom Tabellenzweiten Geldern-Veert hat mit 3:0 Sätzen gewonnen.

Nachdem die ersten fünf Einzel an Wetten gingen gelang es Lacatis aus Veert mit einem 3:0, ein Einzel für sich zu entscheiden. Das Spiel zwischen Schilinsky und Aengenheyster ging wie vier andere Spiele bis in den fünften Satz, die alle an die TTA gingen.

Den letzten Punkt hat Brouwers für die TTA erzielt.

Das Derby ging mit 9:2 an die TTA Kevelaer Wetten. Das war ein riesen Schritt zum Aufstieg in die Bezirksoberliga.