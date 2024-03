Einführung des Presbyteriums

Alle vier Jahre werden die Presbyterien, also die Leitungsorgane der Kirchengemeinden der Evangelischen Kirche, im Rheinland neu besetzt und in einem Gottesdienst feierlich eingeführt.

In der Evangelischen Kirchengemeinde Kevelaer werden im Gottesdienst am 17.03.2024, der um 11 Uhr in der Jesus-Christus-Kirche gefeiert wird, Sandra Metten und Günter Voß neu als Presbyteriumsmitglieder verpflichtet und legen ein Gelübde ab; Tristan Hartmann, Nicole Hinssen, Christiane Langenbrinck, Fynn Toonen und Dörthe Voß werden an ihr Gelübde erinnert. Als Jugendpresbyter hat das Presbyterium erneut Marcelino Kleyda berufen. Ein Platz im Presbyterium bleibt leider vakant, da Michael Walter, der erneut als Presbyter gewählt war, im Februar verstorben ist. Als geborenes Mitglied gehört Pfarrerin Karin Dembek dem Presbyterium ebenfalls an. Claudia Goldkuhle scheidet nach 12 Jahren aus dem Presbyterium aus und wird im Gottesdienst verabschiedet.

Der feierliche Gottesdienst wird vom Chor der Kirchengemeinde unter Leitung von Tom Löwenthal musikalisch gestaltet. Im Anschluss an den Gottesdienst findet ein Empfang mit Imbiss im Gemeindesaal statt, zu dem – wie auch zum Gottesdienst – ebenfalls herzlich eingeladen wird.