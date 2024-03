Spenden für das Hospiz in Wetten

Jährlich findet am 21. Februar der Weltgästeführertag statt. Zu diesem Anlass bietet das Kevelaerer Gästeführungsteam mittlerweile traditionell eine kostenlose Überraschungsführung an.

In diesem Jahr lautete das offizielle Motto „Straßen, Gassen, Brücken und Plätze“. Die eigens dafür neu konzipierte Führung mit dem Titel „Kevelaerer Plätze und ihre Namen – Von unvergessenen Persönlichkeiten und Orten“, sorgte bei den über 70 Gästen für Begeisterung.

Am Ende der Stadtführung baten die Gästeführer dann um eine kleine Spende für einen guten Zweck.

420 Euro für das Hospiz

Insgesamt wurden bei der Gästeführung 420 Euro gesammelt. Der Betrag wurde am 15. März 2024 von den Gästeführerinnen Mechtild Jansen und Moira-Lou Kröll an Birgitt Brünken, Leiterin des Hospiz und erste Vorsitzende vom Hospiz Verein Kevelaer e. V., übergeben.

„Es liegt uns sehr am Herzen, dass Menschen auf ihrem letzten Lebensweg nicht alleine sind und sie und ihre Angehörigen die nötige Betreuung erhalten. Deshalb haben wir uns in diesem Jahr entschieden, die Spenden dem Hospiz in Wetten zugutekommen zu lassen“, erklärt Moira-Lou Kröll vom Kevelaerer Gästeführungsteam.

Freude über Spende

Das Hospiz in Wetten ist ein Heim, in dem zehn Gäste auf ihrem letzten Lebensweg liebevoll betreut werden. Betroffene als auch Angehörige erhalten wertvolle Hilfestellungen.

Viele anfallende Kosten werden durch die Krankenkassen und Pflegekassen sowie durch den Hospiz Verein Kevelaer e. V. gedeckt. Damit der Verein diese finanzielle Unterstützung leisten kann, benötigt er Freunde, Förderer und Spenden.