Spende der KFD St. Marien Kevelaer

Wie in jedem Jahr organisierte die KFD St. Marien Kevelaer eine Adventscafeteria, um soziale Projekte zu unterstützen.

Die ehrenamtlichen Helferinnen der katholischen Frauengemeinschaft haben durch den Verkauf von Kaffee und Kuchen und Spenden auf dem Krippenmarkt am ersten Adventssonntag einen Erlös von 1.000 € erzielt.

In diesem Jahr wurde der Wunsch geäußert, die Spende an die Kevelaerer Tafel weiter zu geben. An dieser Stelle gilt ein besonderer Dank auch allen Helferinnen und Spenderinnen, die mit dazu beigetragen haben, Menschen in Notsituationen zu unterstützen.

Die Kevelaerer Tafel versorgt zwei Mal in der Woche bedürftige Menschen. Mit diesem Beitrag ist die Tafel in der Lage, wichtige Lebensmittel und andere Dinge des täglichen Gebrauchs zu kaufen, um diese an die Menschen zu verteilen und die ständigen Kosten zu bestreiten.