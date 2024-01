Hunderte Gutscheine für Kevelaer „ Old Butchery “ zeichnet Ehrenamtliche aus

/ von Kevelaerer Blatt

Die Übergabe der Gutscheine. Foto: DH



In einer bemerkenswerten Aktion zum Jahresende hat die Old Butchery, ein beliebtes Lokal in der Region, ihre Wertschätzung für ehrenamtliches Engagement in der Gemeinde Kevelaer gezeigt. In einer großzügigen Geste überreichte das Restaurant 250 Gutscheine an die Freiwillige Feuerwehr Kevelaer und 170 Gutscheine an den Kevelaerer SV.

Diese Aktion unterstreicht das Engagement der Old Butchery für die lokale Gemeinschaft und ihre Anerkennung der unschätzbaren Arbeit, die von den ehrenamtlichen Helfern geleistet wird. Die Gutscheine dienen als kleines Dankeschön für die Hingabe und den Einsatz der Mitglieder dieser Organisationen.

„Wir bei der Old Butchery glauben fest daran, dass das ehrenamtliche Engagement eine der Säulen unserer Gemeinschaft ist. Mit dieser Geste möchten wir unsere Anerkennung und unseren Dank für all die harte Arbeit und das Engagement dieser wunderbaren Menschen zum Ausdruck bringen“, sagte der Inhaber der Old Butchery.

Die Freiwillige Feuerwehr Kevelaer und der Kevelaerer SV haben ihre Dankbarkeit für diese Anerkennung zum Ausdruck gebracht. Diese Gutscheine werden nicht nur als Belohnung für die Freiwilligen dienen, sondern auch die Bindung zwischen dem lokalen Gewerbe und den gemeinnützigen Organisationen der Stadt stärken.

