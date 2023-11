Spende an den Theaterchor Niederrhein

Der Besuch der Josefsbruderschaft sorgte während der Probe des Theaterchores Niederrhein für große Freude: Kassierer Heinz Ripkens und der Bruderschafts-Vorsitzende Georg Smets übergaben dem Chor um die Gründerinnen Marloes Lammers und Christina Derix einen Scheck in Höhe von 500 Euro. Mit dem Geld wolle man die Arbeit des Chores unterstützen, unterstrich Smets in einem kurzen Statement. Einmal im Jahr überlegt die Bruderschaft, welche gemeinnützige Vereinigung unterstützt werden soll. Diese Grundidee habe man auf den Bereich Kultur ausgeweitet, so Smets. Der Chor befindet sich in den Vorbereitungen für das Musical „Der Schraap“, das Ende des Jahres aufgeführt werden soll (das KB berichtete).