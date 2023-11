Bernhard Weckenbrock machte die Sportmarke groß und schuf das patentierte Logo Der Mann hinter „ Hummel “

/ von Delia Evers



In lockerer Serie stellt KB-Autorin Delia Evers Kevelaerer Persönlichkeiten vor. Die Wallfahrtsstadt beheimatet viele engagierte Menschen – früher wie heute. Ob zum Geburtstag, Jubiläum oder anderen Anlässen werden wir auf bewegte Leben blicken. Heute auf das von …

Bernhard Weckenbrock

In diesen Tagen wäre Bernhard „Berni“ Weckenbrock 90 Jahre alt geworden. Er machte einst die Sportmarke Hummel groß und schuf das patentierte Logo mit den weltbekannten Winkelstreifen.

Als „Berni“ geboren wurde, war eine Erfindung, die für ihn einmal von großer Bedeutung werden sollte, gerade ein paar Jahre alt: Fußballschuhe mit Stollen. 1923, vor 100 Jahren, hatten zwei Hamburger Brüder mit ihrer frisch gegründeten Firma Hummel-Hummel die Produktion solcher profilbezapften Schuhe begonnen. Im Zweiten Weltkrieg wurde die Fabrik zerstört. Zwar gelang der Wiedereinstieg, aber die Unternehmung geriet in den 1960er Jahren in finanzielle Schieflage.

Am weit entfernten Niederrhein, in der Wettener Schuhfabrik Brauers-Ingenillem an der Hauptstraße 30 (dort wo heute Rennings seine Kundschaft berät), hatte Betriebsleiter Bernhard Weckenbrock ein anderes Problem. Er ahnte voraus, dass „sein“ Unternehmen umsatteln musste. Bis dahin hatte es vornehmlich Bundeswehrkampfstiefel und Unfallverhütungsschuhe he…