Spaziergang im Spätsommer im Schlosspark

Erstmalig lädt die Krankenbruderschaft Rhein Maas im Spätsommer nach Schloss Wissen ein: Zwar wird es auch in diesem Jahr kein Parkfest der gewohnten Art geben, wohl aber einen Tag des offenen Parks am 19. September 2021. Komplett unter freiem Himmel nutzt man die weitläufigen Möglichkeiten des Schlossparks, um – unter Einhaltung der aktuell gültigen Hygienebestimmungen – zu einem Spaziergang des bereits vor über 350 Jahren begründeten Schlossparks mit seinem seltenen, in großen Teilen über 200-jährigen Baumbestand einzuladen.

Ganz ohne Maske geht es nicht, etwa auf Wegen potenzieller Begegnungen (auf Brücken oder beim Kaffee- oder Würstchen-to-go), nach Betreten des Parks aber geht es ohne.

Der Tag des offenen Parks beginnt um 10 Uhr mit einer Hl. Messe im Innenhof des Schlosses – anschließend öffnet sich das Parktor bis 18 Uhr. Wer beim Spaziergang die Augen besonders gut offen hält, der hat auch in diesem Jahr die Chance zum Gewinn einer Familienübernachtung im Gästebereich von Schloss Wissen.

Alte Fotos gesucht

Darüber hinaus freuen sich die Schlossbewohner*innen über Jede*n, der*die Fotos des „alten Schloss Wissen“ (oder seiner unmittelbaren Umgebung) – vor dem Umbau des Schlosses in den 1960er Jahren – mitbringen kann. So kamen kürzlich Familienmitglieder ehemaliger „Wissener“ mit einer Aufnahme von Mischka, einem Braunbären – Hochzeitsgeschenk für die Großeltern des heutigen Hausherren. Er hatte seinen Platz zwischen Schlosskapelle und Vorburg, wo ein kräftiger Baumstamm aufgestellt war, von dem aus das von Natur aus neugierige Tier in den Schlosshof schauen konnte. Ein Scan-Gerät vor Ort wird dafür sorgen, dass jedes Foto sofort wieder mit nachhause genommen werden kann. Als kleines Dankeschön für mitgebrachte Fotos lädt der Hausherr im Herbst zu einer Führung durch die historischen Säle und die Kapelle ein.

Wie die klassischen Parkfeste, dient auch der Tag des offenen Parks der jährlichen Lourdeswallfahrt. Der Eintritt ist frei, gleichzeitig freut sich die Krankenbruderschaft über eine freiwillige Spende zu Gunsten der mit einem Handicap mitfahrenden Pilger – und hofft, im kommenden Jahr wieder nach Lourdes pilgern zu können.