Spargel mit Klavier oder direkt vom Feld

Ab Mitte April bis zum 24. Juni ist für viele Spargelfans die schönste Zeit im Jahr.

Zum Start in die Spargelsaison möchte die Wirtschaftsförderung Kreis Kleve das sogenannte „Königsgemüse“ oder das „weiße Gold vom Niederrhein“ besonders erwähnen. Dazu sollen verschiedenste Spargelgerichte auf die Teller. Somit bittet die Wirtschaftsförderung Kreis Kleve die Gastronomen und Spargelanbieter um Mitteilung ihrer Spargel-Angebote, sodass diese gesammelt im Internet präsentiert werden können. Die Form und Variante der Spargel-Zubereitung sind den Gastronomen selbstverständlich selbst überlassen.

Start in die Saison

„Der Start in die Spargelsaison ist ein hervorragender Zeitpunkt, um auf die kulinarischen Vorzüge der Region hinzuweisen und mehr von dem Königsgemüse auf den Teller zu bringen“, sagt Irina Schultz, Leitung Tourismusmanagement bei der Kreis-WfG. „Wir würden uns freuen, wenn sich viele Betriebe aus dem Kreis Kleve an der Aktion beteiligen und ihre eigenständig kreierten Spargelgerichte den Gästen präsentieren würden. Gerade die Frühlingszeit lockt viele Übernachtungsgäste und Fahrradfahrer ins Kreisgebiet, die sich von der ein oder anderen Spargel-Spezialität gerne kulinarisch überraschen lassen“, unterstreicht Brigitte Jansen, Geschäftsführerin der Wirtschaftsförderung Kreis Kleve, den Gedanken.

Bisher haben sich schon einige Betriebe angemeldet, die das „Thema Spargel“ in seiner Vielfalt unterschiedlich präsentieren. Von Spargelgenuss in Verbindung mit einem Klavierabend über frischen Spargel direkt vom Feld bis hin zu einer klassischen Spargelcremesuppe oder ganzen Spargelbuffets hat die Angebotspalette einiges zu bieten. Diese und weitere Angebote sind auf der Homepage www.wfg-kreis-kleve.de unter dem Stichwort „Spargel-Saison 2024 im Kreis Kleve“ zu finden.

Wer als Anbieter an der Aktion zur Spargel-Saison 2024 im Kreis Kleve teilnehmen möchte, kann sich bei der Wirtschaftsförderung Kreis Kleve per E-Mail an info@wfg-kreis-kleve.de oder unter der Telefonnummer 02821/7281-14 anmelden.