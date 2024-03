Heinz und Thea Hansen aus Twisteden feiern Goldene Hochzeit Ein starkes Fundament für die Ehe

/ von Franz Geib

Heinz und Thea Hansen feiern am Karfreitag das Fest der Goldenen Hochzeit. Foto: FG

In Twisteden ist die Verbindung von Heinz und Thea Hansen auf einem starken Fundament gebaut, denn das Ehepaar aus dem Dorf feiert noch in diesem Monat seine Goldene Hochzeit. Sprichwörtlich in Stein gemeißelt ist die Ehe …

Kennengelernt hatte sich das Paar Anfang der siebziger Jahre beim Tanz im niederländischen Meerlo. Der Rhythmus des gelernten Maurers und der Bürokauffrau harmonierte nicht nur auf dem Tanzboden, denn nur kurze Zeit später fanden sich beide vor dem Standesamt in Kevelaer wieder, wo am 29. März 1974 per Ja-Wort der Bund fürs Leben besiegelt wurde.

Das erste Dach über dem Kopf

Heinz Hansen sorgte schnell dafür, dass das junge Paar ein Dach über den Kopf bekommen sollte und baute nur ein Jahr später das erste Haus in Twisteden. Dabei sollte es nicht bleiben. Einen ganzen Haufen Steine hat der Handwerker in seinem Leben verbaut, und natürlich auch das endgültige Heim auf dem Kolkerweg errichtet, das Familie Hansen bis heute bewohnt.

Zwei Kinder gingen aus der Ehe hervor und mittlerweile freuen sich Heinz und Thea Hansen über vier Enkel und sogar schon das erste Urenkelkind. Die Freizeit, die ihnen bleibt, genießen der Goldjubilar beim Restaurieren von Oldtimern und Thea Hansen mit Cab…