So lief das Stadtquiz im Advent

Vom 26. November bis zum 31. Dezember 2023 gab es jede Menge KevelaerCards im Wert von rund 9.500 Euro zu gewinnen. Zunächst wurden vom 26. November bis 10. Dezember 2023 täglich 200 Euro unter den 14 besten Quizzern ausgeschüttet. Im zweiten Advents-Special gab es dann nochmal bis zum 31. Dezember 2023 täglich 300 Euro, die unter den 30 vorderen Plätzen aufgeteilt wurden.

Die Resonanz auf das Advents-Special stieg von Tag zu Tag, sodass insgesamt über 650 unterschiedliche Quizzer teilnahmen. An Spitzentagen spielten sogar über 300 Personen das Stadtquiz. Dies liegt nicht zuletzt an den mittlerweile über 150 Kevelaerspezifischen Fragen, die vom Kevelaer Marketing, aber auch von der Community, also den Quizzern selbst, eingestellt wurden.

KevelaerCards wurden zum größten Teil eingelöst

„Neben der guten Beteiligung am Stadtquiz, ist auch die Einlösequote der KevelaerCards sehr hoch“, freut sich Citymanager Tobias Nelke. So wurden innerhalb der zwei bzw. drei Wochen Gültigkeit über 90 % der Gutscheine eingelöst. Auffallend ist auch, dass KevelaerCards mit Werten ab 10 Euro fast zu 100 % eingelöst wurden. Die Einlösequote von 5 Euro und 10 Euro Gutscheinen liegt bei 77 % bis 89 %.

„Dass so viele Gutscheine eingelöst wurden, bestätigt unser Ziel, die Menschen in die Geschäfte zu bringen“, sagt Verena Rohde, Wirtschaftsförderin und Leiterin des Kevelaer Marketing.

Das Stadtquiz kann weiterhin jeden Abend um 20.40 Uhr gespielt werden, allerdings geht es momentan ausschließlich um Ruhm und Ehre. „Natürlich macht es auch ohne Gewinne Spaß, das Stadtquiz zu spielen. Es wird aber sicherlich auch in Zukunft wieder etwas zu gewinnen geben“, verrät Tobias Nelke.

Am 6. November 2023 ging das Kevelaer Marketing mit dem neuen Gutscheinanbieter Tobit an den Start. Das neue System „Chayns“ bietet nicht nur die Möglichkeit, die KevelaerCard zu kaufen und „Das große Stadtquiz“ zu spielen. Darüber hinaus sind viele weitere Funktionen möglich, die nach und nach umgesetzt werden. Über das neue System wurden bereits KevelaerCards im Wert von über 35.000 Euro in Umlauf gebracht und die KevelaerCard-Seite „mein-kevelaer.de“ wurde rund 20.000 Mal aufgerufen.