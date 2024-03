Siegerehrung des Planspiels Börse

Am 30. Januar endete der diesjährige „Planspiel Börse“ Wettbewerb für mehr als 100.000 Schülerinnen und Schüler, Studierende, Azubis und junge Erwachsene. Die Teilnehmenden nutzten die 17-wöchige Spielzeit, um sich in traditionellen und nachhaltigen Anlagestrategien zu üben und dabei grundlegendes Wissen über die Börse zu erlangen.

Sparkassenvorstand Thomas Müller zeigte sich bei der Begrüßung der Siegerteams im GoLi-Theater in Goch begeistert über die gute Resonanz bei der diesjährigen Spielrunde: „Wir freuen uns über fast 350 Teilnehmende und die guten Ergebnisse beim Planspiel. Als Sparkasse ist es uns ein zentrales Anliegen, die finanzielle Bildung junger Menschen in unserem Geschäftsgebiet zu fördern, damit diese den verantwortungsvollen Umgang mit Geldanlagen üben und lernen können, um in Zukunft eigene Finanzentscheidungen fundiert treffen können.“

Eric Rüttermann aus dem Wertpapierzentrum der Sparkasse hielt einen spannenden Rück- und Ausblick auf die Entwicklung an den Finanzmärkten.

Die diesjährige Spielrunde war geprägt von einem Rekordhoch des DAX zum Jahresende, unterstützt durch eine niedrige Inflation und der Hoffnung auf sinkende Zinsen, aber auch durch aktuelle Trends wie der künstlichen Intelligenz oder den geopolitischen Begleiterscheinungen. Dies führte teilweise zu hohen Gewinnen für die Teilnehmenden im Planspiel Börse. Teams, die in dieser Zeit auf „Rheinmetall“. „Amazon“, „NVIDIA“ oder „AMD“ setzten, hatten die Nase somit ganz weit vorn.

Bei der anschließenden Siegerehrung überreichte Vorstand Thomas Müller gemeinsam mit Claudia Gastens ganz reale Sachpreise und Geldpreise in Höhe von über 3.000 Euro an die erfolgreichsten Spielgruppen. Die Top-Platzierungen im Einzelnen:

Im Schülerinnen- und Schülerwettbewerb belegte das Team „taiwanWasIstDas“ vom Berufskolleg des Kreises Kleve den ersten Platz. Direkt darauf folgte das Team „Die Börsenbuddys“ vom Städtischen Kardinal von Galen Gymnasium Kevelaer. Über den 3. Platz konnte sich Team „Lost GmbH“ vom Berufskolleg des Kreises Kleve freuen. Auf dem 4. Platz schaffte es das Team „Die Risikoanalysten“ vom Städtischen Gymnasium Straelen und den 5. Platz erreichte das Team „Jennen-Slodczyk“ vom Städtischen Kardinal von Galen Gymnasium, Kevelaer.

In der Nachhaltigkeitswertung des Schülerwettbewerbs holte sich das Team „AmcasvonKKRS“ von der Karl-Kisters-Realschule Kleve den ersten Platz.

Beim Studentierenden Wettbewerb holte sich das Team „WiChamp“ von der Hochschule / Heinrich-Heine-Universität, Düsseldorf den ersten Platz. Über den 2. Platz freute sich das Team „Calin_Prisacaru“ von der Hochschule Rhein-Waal und den 3. Platz erreichte das Team „Aryal Laxman“ von der Hochschule Rhein-Waal.

Im Wettbewerb der Lehrende lag Marc Lauer vom Gymnasium Haus Aspel ganz vorne. Dicht gefolgt von Jens Auerbach vom Kardinal von Galen Gymnasium Kevelaer und Christina Diehr, ebenfalls vom Kardinal von Galen Gymnasium Kevelaer.

Marc Lauer konnte auch in der Nachhaltigkeitswertung den ersten Platz belegen.

Im Individualwettbewerb glänzt noch einmal Christina Diehr, diesmal auf dem ersten Platz, gefolgt von Edith Auerbach und Manuel Schliwa. Platz eins der Nachhaltigkeitswertung ging an Brigitte Honacker.

Auch Mitarbeitende und Auszubildende der Sparkasse konnten spannende Erfahrungen mit der Wertpapieranlage in einen herausfordernden Marktumfeld sammeln und zur Mehrung des fiktiven Anlagekapitals beitragen.

Eingerahmt wurde die Siegerehrung von typischen Kino-Snacks und Auftritten des Zauberers und Improvisationskünstlers Schmitz-Backes, der für kurzweilige und amüsante Unterhaltung der anwesenden Gäste sorgte.

Wer mit virtuellem Geld Erfahrungen an den Wertpapiermärkten sammeln möchte, sollte sich schon den Start der neuen Spielrunde am 1. Oktober 2024 vormerken. Weitere Informationen gibt es rechtzeitig bei der Sparkasse.