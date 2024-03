Im Kevelaerer Konzert- und Bühnenhaus fanden sich am Wochenende zahlreiche Tanzgruppen ein 5. Garde- und Showtanzturnier des VFR

/ von Franz Geib

Die Tanzmäuse aus Kevelaer konnten ihr Glück kaum fassen, als sie von der Jury in der Kategorie „Minis Show“ zu Siegern erklärt wurden. Der Tanzsportverein Dance Passion hat sich erst vor einem Jahr gegründet. Übrigens: Auch eine Woche vor dem Turnier in Kevelaer, beim 16. Show- und Gardetanzturnier der HCG Hasselt, belegten die Tanzmädchen den ersten Platz! Foto: FG



Kreischen, Gruppenkuscheln, Freude, schöner Götterfunken, das 5. Garde- und Showtanzturnier 2024 des VFR Blau-Gold Kevelaer im Kevelaerer Konzert- und Bühnenhaus bot alles, was freigesetzte Endorphine in Momenten des Glücks hervorbringen können. Und wenn auch nicht jede und jeder der jugendlichen Teilnehmer und Teilnehmerinnen mit einem Siegerpokal nach Hause gehen durfte, so hatten alle ihr Bestes gegeben, die Veranstalter von Blau-Gold inbegriffen, deren Einsatz allen das Gefühl gab, nicht nur dabei gewesen, sondern wie Siegerin oder Sieger betreut worden zu sein.

In Kevelaers guter Stube in Sachen große Events herrschte schon ab dem frühen Morgen reges Treiben auf und vor der Bühne, denn bis zum späten Nachmittag standen 78 Auftritte von rund 1.000 Tänzerinnen und einigen Tänzern in den zwei Kategorien Garde- und Showtanz und drei Altersgruppen „6,1 bis 9 Jahre“, „9,1 bis 13 Jahre“ und „13,1 bis 16 Jahre“ auf dem Programm, stark bis frenetisch angefeuert von den mitgereisten „Fans“ aus den eigenen Vereinen und Elternhäusern. Und klar: Das Garde- und Showtanzturnier des Blau-Gold ist nach der Karnevalssession noch einmal eine Gelegenheit, vor großem Publikum choreographische, sportliche und akrobatische Höchstleistungen zu zeigen, Ansprüche und Wirklichkeit können noch einmal auf dem Tanzboden überprüft und feinjustiert werden, um spätestens in der kommenden Session auf den Punkt fit zu sein.

Und wer am Samstag dabei war, verstand auf den ersten Blick: Garde- und/oder Showtanz ist Hochleistungssport, Anspannung bis in die Haarspitzen, und das mit einem L…