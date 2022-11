Seit 50 Jahren im Priesterhaus

Im Kevelaerer Priesterhaus am Kapellenplatz gehört Bruder Klaus quasi zum Inventar. Vor 50 Jahren, am 30. Oktober 1972, zog der Canisianer in die Einrichtung. Seitdem verbringt er dort seinen Alltag inmitten der Canisianer-Bruderschaft. Im Kreise seiner Mitbrüder und -schwestern feierte der Gläubige erst in diesem Jahr, am 16. Mai, seinen 85. Geburtstag (das KB berichtete). Sein Jubiläum zum 50-Jährigen in Kevelaer gab in dieser Woche nun direkt den nächsten Anlass für eine Feier. Der geborene Ludwig Pittermann ist besonders dankbar für das gemeinschaftliche Leben mit der Bruderschaft. Seine Dienste hat er heruntergefahren, ist nicht mehr so aktiv wie früher. Nur einzelne Krankenbesuche macht der 85-Jährige noch. Dass die 50 Jahre noch nicht das Ende für sein Leben im Priesterhaus sein sollen, steht für Bruder Klaus fest: „Man muss dankbar sein für jeden Tag, den man noch geschenkt bekommt und den man mit den Mitbrüdern verbringen kann.“