Das KvGG startete zum dritten Mal eine Müllsammelaktion vor den Ferien Schülerschaft befreit Kevelaer vom Müll

Am KvGG ging die Müllsammelaktion der Schülervertretung in die dritte Runde. Foto: eg

Ordentlich durchgeschwitzt, aber sichtlich zufrieden kehrten am vergangenen Donnerstagvormittag rund 600 Schülerinnen und Schüler des Kevelaerer Kardinal-von-Galen-Gymnasiums auf dem Schulhof ein. Sie hatten im Rahmen einer „Clean Up“-Aktion im Kevelaerer Stadtgebiet Müll eingesammelt und wollen damit ihren Teil zum Umweltschutz beitragen.

Die Aktion, die in diesem Jahr bereits zum dritten Mal an den Start ging, bildete für die Schülerinnen und Schüler einen arbeitsreichen und geselligen Abschluss des Schuljahres. Vor einigen Jahren war die Idee, angespornt durch die Fridays for Future-Aktionen, von der KvGG-Schülervertreteung (SV) auf den Weg gebracht worden. Trotz zahlreicher coronabedingter Ausfällen in diesem Jahr, gelang es dem Orga-Team, die Schülerschaft zu mobilisieren, damit sie sich gemeinsam mit ihren Lehrkräften auf den Weg machen konnten.

Zigaretten, Verpackungen und Reifen

„Wir waren begeistert“, resümiert die stellvertretende Schulleiterin Nicole Lücke. Das Engagement der Schülerinnen und Schüler sei überwältigend gewesen. Viele von ihnen hätten sogar in der Nachbarschaft Werkzeug zum Aufsammeln des Unrats ausgeliehen. Säckeweise Müll konnten so auch in diesem Jahr wieder gesammelt werden –…