Gisela und Anton Josef Willkomm aus Kevelaer feiern ihre Goldhochzeit „ Es musste immer Abenteuer sein “

Gisela und Anton Josef Willkomm aus Kevelaer sind seit 50 Jahren verheiratet. Foto: eg

Wenn Gisela und Anton Josef Willkomm aus ihrem Leben erzählen, sind die Erinnerungen vor allem geprägt von zwei Themen: Abenteuerreisen und das leidenschaftliche Lehrerdasein. Die heutigen Wahlkevelaerer lernten sich Anfang der 70er-Jahre während des Studiums kennen und lieben. Inzwischen ist das Paar seit 50 Jahren verheiratet und kann auf viele gemeinsame Reisen zurückblicken.

Von sich anziehenden Gegensätzen kann man bei der gebürtigen Aachenerin und dem Neusser wohl nicht sprechen. Bereits bei der Berufswahl Lehrkraft beginnen die gemeinsamen Interessen. Und nicht nur das. Während sich Gisela Willkomm in ihrem Beruf der Biologie und Chemie verschrieben hat, unterrichtete ihr Mann Mathe und Physik – die Richtung war also klar. Noch vor dem Berufsstart führte das gemeinsame Studium die beiden dann nicht nur in eine Beziehung, sondern auch vor den Altar. Am 26. Juni 1972 heirateten Gisela Kessel und Anton Josef Willkomm kirchlich in Aachen.

Bis 2003 wohnten die beiden gemeinsam in der Heimat der Jubelbraut, bauten ein Haus, bekamen drei Kinder. Gisela Willkomm arbeitete als Oberstudienrätin, ihr Mann als Schuldirektor. Ein ziemlich gewöhnlicher Alltag also. Bis schließlich die Abenteuer Einzug ins Leben des jungen Paares erhielten. „Unsere Kinder waren alle ein Jahr im Ausland“, erzählt Gisela Willkomm. Während eines Bes…