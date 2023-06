Nach Schulschluss durfte gesprayt werden

Vom Papier auf die Fassade brachten jetzt mehrere Nachwuchs-Graffitikünstlerinnen und -künstler ihre leuchtend bunten Wandbilder. Die Motive hatten Juli, Nancy, Jonathan, Emilia, Nina und Maya bei einem Graffiti-Workshop im Rahmen der Projektwoche der Kevelaerer Gesamtschule vorgezeichnet.

Nach Schulschluss durften die Neuntklässlerinnen und -klässler dann die Sprühdosen zücken und ihrer Kreativität an der Fassade der Dreifachturnhalle freien Lauf lassen. „Sie üben heute schon mal für das K-Vibez-Event“, erklärt Thomas Meyer. Der Veranstalter des Skate-Festivals hatte die Zusammenarbeit mit den Jugendlichen initiiert. Beim Festival am 26. August will er ebenfalls einen Graffiti-Workshop für Kinder und Jugendliche anbieten.