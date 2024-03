Scheunenfest der KLJB

Die KLJB Winnekendonk-Achterhoek veranstaltet am Samstag, 6. April 2024, wieder die alljährliche Scheunenfete.

Bereits seit vielen Jahren findet die Scheuenenfete der Landjugend Winnekendonk-Achterhoek für alle Erwachsenen und Jugendlichen ab 16 Jahren statt.

Für die gute Stimmung sorgt dieses Jahr wieder die Hashtag Partyband mit ihrer Live-Musik, sowie ein DJ in den Bandpausen.

Mit beleuchteter Sektbar und einer langen Theke ist auch für das leibliches Wohl gesorgt. Vor der Halle, auf dem Partygelände, befindet sich ein Bereich mit Getränkepavillon, Essen vom Reiterverein sowie einer Garderobe.

Los geht es ab 20 Uhr und der Eintritt liegt bei 10€. Alle Besucherinnen und Besucher über 30 Jahren bezahlen einen Eintritt von 5€.

Es gibt auch in diesem Jahr keinen Kartenvorverkauf. Bändchen vorab abzuholen ist also nicht möglich. Wer das Gelände verlässt, muss sein Bändchen abgeben.

Vorab werden 3 x 3 Freikarten verlost, die über den Instagram oder Facebook Account „kljb.wido_achterhoek“ gewonnen werden können.

Die Scheunenfete wird dieses Jahr in der großen Halle des Gresumshofs stattfinden. Diese befindet sich auf der Winnekendonker Str. 51 in Kervenheim-Winnekendonk. Der Eingang für die Scheunenfete ist allerdings an der Schloss Wissener Str. und ist über einen Feldweg zu erreichen. Die Einfahrten werden auch vor Ort beschildert sein.

Die KLJB freut sich bereits auf ein besonderes Scheunenfest.