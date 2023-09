Scala Jazzband & Friends spielen

Nach der langen Sommerpause gibt es wieder bis zum Frühling monatlich einen Jazzabend im Bühnenhaus Kevelaer mit gewohnt hochklassiger Besetzung der „Scala Jazzband & Friends“. Am heutigen Donnerstag, 22.09.23, 19:30 – circa 21:30 Uhr, ist der nächste Termin im Konzert- und Bühnenhaus Kevelaer. Einlass ist ab 18:30 Uhr.

An diesem Abend ist Sängerin Isabelle Wolff zu Gast. Sie schreibt ausdrucksstarke Gedichte und Kompositionen unter dem Motto: „Ich will Menschen verbinden und Liebe hinaus in diese Welt tragen, um so meinen Teil zu einer heileren Welt beizutragen.“ Als Sängerin ist sie als Solo-Künstlerin, mit ihrer Gitarre, oder in größeren Formationen mit ihrer Band auf den Bühnen dieser Welt zuhause. Die Rhythmusgruppe (Kontrabass: Hanns Hübner, Schlagzeug: Stefan Janßen, Piano: Wolfgang Czeranka) freut sich auch auf einen weiteren Gast, den jungen Jazzmusiker Felix Bork aus Köln. Mit im Gepäck seine Trompete und eine schöne Auswahl unvergesslicher Jazzstandards.

Die wachsende Fangemeinde liebt das Konzept der Reihe, das zwischen Konzert und Session changiert. Weitere Termine: 26.10.23, 16.11.23 und 07.12.23.