RSV Falke startet in die Sasion

Der RSV „Falke“ Kervenheim startete die Saison 2024 Mitte Januar beim 1. Ranglistenwettbewerb in Neersen. Der Ranglistenwettbewerb war für die Sportler eine kleine Generalprobe für die Bezirksmeisterschaften, die am vergangenen Wochenende in der Kevelaerer Zweifachturnhalle durchgeführt wurden.

Die Sportler konnten in der heimischen Halle einige Podestplätze erreichen.

So wurde die erste 4er Einradmannschaft der Schüler offen, mit Anna Michalik, Kai Schaffers, Vivien Joosten und Klara Meierzuherde, Bezirksmeister und qualifizierte sich für die Landesmeisterschaften der Schüler in Antrup-Wechte. Ihre Mannschaftkollegen der 2. Mannschaft (Pauline Kopka, Pia Steevens, Jacob Hoß und Louisa van den Langenberg) konnten mit persönlicher Bestleistung die Silber-Medaille entgegennehmen. Die 3. Mannschaft der Falken, in dieser Disziplin, ist die jüngste Mannschaft des Vereins. Sie belegen einen super guten 3. Platz und Fynn Groß, Dalia Baack, Ella Servas und Leni Heuvens verließen glücklich die Fahrfläche.

In der Disziplin 6er Einrad Schüler offen belegte die 4. Mannschaft (Anna Michalik, Kai Schaffers, Klara Meierzuherde, Vivien Joosten, Pauline Kopka, Pia Steevens) den 1. Platz und sicherte sich die Qualifikation zu den Landesmeisterschaften der Schüler im Mai. Die 5. Mannschaft mit Jacob Hoß, Fynn Groß, Dalia Baack, Ella Servas, Leni Heuvens und Louisa van den Langenberg wurde zweiter.

Auch die Kunstradfahrer gingen mit der ein oder anderen Medaille nach Hause.

Hier wurden Lousia van den Langenberg in der Klasse 1er Kunstradfahren der Schülerinnen U13 dritte und Ella Servas belegte den 4. Platz.

In der Klasse 1er Kunstradfahren der Schülerinnen U11 belegte Dalia Baack den 2. Platz und Leni Heuvens belegte den 4. Platz.

Der RSV „Falke“ Kervenheim sucht immer wieder Nachwuchs. Wer Interesse hat, kann gerne mittwochs in der Zeit von 16 Uhr bis 18 Uhr zum Probetraining vorbeikommen. Das Training findet in Turnhalle an der Biegstraße in Kevelaer statt.