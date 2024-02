Kölsche Tön in der Kirche

Am Mittwoch, 07.Februar 2024 (also quasi einen Tag vor dem Beginn der „heißen Karnevalsphase“ und des Straßenkarnevals mit dem Altweiberdonnerstag) findet in der Clemenskapelle in Kevelaer eine Einstimmung der besonderen Art statt.

Gemeinsam mit dem Musiker-Trio um Anton Koppers, Dominik und Hubert Lemken erklingen kölsche Melodien im Kirchenraum. In einem Wortgottesdienst erkennt man in diesen Melodien die ein oder andere fromme Textzeile mit Tiefgang.

Im Anschluss an den Gottesdienst, der auch von Pastoralreferent Dr. Bastian Rütten mitgestaltet wird, findet ein sogenanntes „sing-out“ statt. Hier werden viele Hits der vergangenen und aktuellen Session erklingen.

„Karneval und Kirche gehören zusammen! So mag die Ortswahl für viele vielleicht ungewohnt erscheinen. Wer aber auf viele Karnevalslieder und deren Texte schaut der merkt: Das Ziel ist gleich!“, so Rütten.

An diesem Abend geht es also wirklich um eine frohe Botschaft. Bereits bei der „Premiere“ im vergangenen Jahr konnte man die besondere Atmosphäre erleben. Wie schön, dass auch der VfR Kevelaer dazu sein Kommen angesagt hat.

Der Gottesdienst beginnt um 18:30 Uhr und alle Karnevalsfans, egal welcher Konfession oder Religion, sind willkommen! So kann dann auch dem guten Start in die närrischen Tage nichts mehr im Wege stehen.