Rotarier tragen sich ins Goldene Buch ein

Der Rotary-Club Bury St. Edmunds Abbey besuchte auf Einladung der Freunde des Rotary Club Kevelaer die Wallfahrtsstadt (das KB berichtete). Die Besuchergruppe weilte vom 18. bis 20. August in Kevelaer. Mit der Begrüßung durch den Kevelaerer Bürgermeister Dr. Dominik Pichler im Alten Rathaus und Eintragung ins Goldene Buch der Stadt fühlten die Gäste sich offiziell willkommen geheißen; sie durften sich im Verlauf ihres Aufenthaltes auf viel Abwechslung freuen. Am Sonntag ging es dann für die Gruppe zurück nach Bury St. Edmunds, der Stadt auf englischen Boden, der die beiden Orte seit über 40 Jahre freundschaftlich als Städtepartnerschaft verbindet. Der Rotary Club Kevelaer hatte im vergangenen Jahr im Mai mit einem Besuch in Bury St. Edmunds die Freundschaft zwischen den beiden Clubs besiegelt. Am vergangenen Wochenende war es dann soweit, dass eine Abordnung von neun Freundinnen und Freunden des englischen Clubs den Kevelaerer Club besuchten. Mit einem „Get-together“ im Clublokal Zur Brücke begrüßten die Kevelaerer ihre Gäste, die während ihres Aufenhaltes im Klostergarten eine „Heimat auf Zeit“ fanden. Am Samstagvormittag begrüßte der Bürgermeister Dr. Dominik Pichler die Gruppe aus der Partnerschaftsstadt in den Räumlichkeiten des Standesamtes im Alten Rathaus. Die Eintragung ins Goldene Buch erfreute die Mitglieder beider Clubs – hierdurch wurde die Wertigkeit der erklärten Freundschaft und des Miteinanders der beiden Clubs und der beiden Städte ein weiteres Mal bekräftigt.