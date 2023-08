Fröhlicher Frühschoppen im Achterhoek

Eine Karnevalssause mitten im Sommer richteten die Jecken der Achterhoeker Karnevalsgesellschaft (AKG) am vergangenen Sonntag in der Event-Location „Achterhoek-Südwest“ aus. Das beste am närrischen Frühschoppen: Der Erlös wurde dem Kinder- und Jugendhospiz im stups-Kinderzentrum Krefeld gespendet. Wer zum Feiern in die Bauernkate kam, tat also auch noch etwas Gutes.

Und der Einladung waren zahlreiche Karnevalsbegeisterte gefolgt. Für Stimmung und ein abwechslungsreiches Musikprogramm sorgten „de kölsche Tön“, Hilla Heien und Franz Börder. Die Gesangsgruppe „de kölsche Ton“ übergaben eine Spende in Höhe von 500 Euro aus ihrer Charity-Kasse an Diane Kamps, Leiterin des Kinderhospizes. Gemeinsam mit Sarah und Dominik Bauten begrüßte Kamps die Besucherinnen und Besucher und stimmte sie auf die Veranstaltung ein. Nach einer ersten Hochrechnung kam durch die Verlosung, den Getränke- und Speisenverkauf und den Erlös aus der Charity-Kasse von „de kölsche Tön“ eine Spendensumme in Höhe von 1700 Euro für den guten Zweck zusammen. Tatkräftig unterstützt wurde die AKG bei der Durchführung der Veranstaltung auch von den Mitgliedern des Karnevalsvereins aus Veert (VVK), die bereits im Vorfeld den gesamten Kuchen für das Kuchenbuffet gebacken hatten.