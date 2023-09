Inge und Alfred Hermens aus Kevelaer feierten in diesen Tagen Eiserne Hochzeit Rezept für langes Eheglück

/ von Hildegard van Lier

Das Jubelpaar Alfred und Inge Hermens. Foto: HvL

Diese Überraschung war den Kindern des Eisernen Hochzeitspaars Inge und Alfred Hermens mehr als gelungen. Zum außergewöhnlichen Jubiläum ihrer Eltern hatten diese ein Überraschungskonzert mit den Swingis und dem Musikverein organisiert. Darüber hinaus wurden Weggefährten, alte Nachbarn, Neffen und Nichten, Freunde und Verwandte, Strickfrauen und Hausnachbarn des Antoniushauses eingeladen, um mit Inge und Alfred Hermens auf 65 Jahre Eheglück anzustoßen.

Irgendwie kann es das Jubelpaar selbst kaum glauben, dass es seinen 65. Hochzeitstag feiern kann und darf. „Wir haben zusammen das Leben geschafft“, sagen beide wie aus einem Mund. Dafür ist das Jubelpaar unendlich dankbar. Am 20. September 1958 gaben sich die aus Winnekendonk stammende Inge Voss und der in Kapellen aufgewachsene Alfred Hermens das standesamtliche Ja-Wort. Nur zwei Tage später besiegelten sie dieses vor Gott in der Marien-Basilika zu Kevelaer. Vier Kinder, Jürgen, Petra, Ralf und Lothar, bescheren dem Paar Familienglück. 1965 zieht die Familie nach Kevelaer. Die Heimatliebe zur Wallfahrtsstadt seiner Frau nimmt Alfred Hermens zum Anlass, ein berührendes Lied über diese Liebe zu schreiben.

Erst als die Kinder erwachsen sind, gönnt sich das Paar ausgedehnte Urlaube. Nur zu gerne erinnern sie sich an die Kreuzfahrten, die sie gemeinsam erleben durften. Seit 2012 wohnen Inge und Alfred Hermens, für die die Familie mit acht Enkeln und drei Urenkeln an erster Stelle steht, im zentral gelegenen Antoniu…