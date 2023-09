Facebook-Gruppe zu Sport und Bewegung

Die Wallfahrtsstadt Kevelaer zeichnet sich bereits durch ein breites Sportangebot mit verschiedenen Sportanlagen im Innen- und Außenbereich aus. Neben vielen Turnhallen in der Stadt und in den Ortschaften gibt es in Kevelaer sowohl ein Freibad als auch ein Hallenbad mit Mehrzweckbecken.

Damit das Sportangebot in Kevelaer auch zukünftig die Wünsche der Bürgerinnen und Bürger erfüllt, führt die Abteilung Schulen und Sport aktuell eine Sportentwicklungsanlyse durch. Ein Punkt, der dabei häufig genannt wurde: Es fehlt den Sporttreibenden an Kommunikation bzw. es fehlt eine Plattform, um sich in Sachen Sportangebote und -veranstaltungen auszutauschen.

Deshalb hat die Wallfahrtsstadt Kevelaer eine neue Facebook-Gruppe für den Austausch rund um die Themen Sport und Bewegung in Kevelaer gegründet – egal ob für Verein, Fitnessstudio oder Freizeit-Lauftreff mit einem Sportangebot oder für Sportinteressierte sowie Sportmuffel, die noch Anschluss oder ein passendes Angebot suchen.

In der neuen Gruppe „Sport und Bewegung in Kevelaer“ können sich Interessierte zu diesen Themen austauschen. Dabei können natürlich Informationen zu Sportevents, Turnieren und Spielen, aber auch neue Angebote der Vereine und Sportgruppen geteilt werden – gleichzeitig können aber auch Anfragen gestellt werden, wo möglicherweise ein Angebot verfügbar ist oder sich neue Gruppen zusammenfinden. Die neue Facebook-Gruppe ist unter dem Link www.facebook.com/groups/sportundbewegungkevelaer erreichbar.