Probe-Pflaster für Peter-Plümpe-Platz ist fertig

Für die Auswahl des Pflasters auf der Hauptstraße hat man es auch so gehalten: Eine Probefläche, diesmal an der Annastraße, wurde jetzt mit Material gepflastert, das als Belag zur Gestaltung des Peter-Plümpe-Platzes in Frage kommt. Es soll dem Materialkonzept entsprechen, das dem beschlossenen Entwurfsplan des Wettbewerbssiegers „Greenbox“ beigefügt ist. Hier findet man auch eine Erklärung, welches Pflaster wo verlegt werden soll. Eine Erläuterung vor Ort kann man sich bei den aufgestellten Tafeln durchlesen. Am Tag der Städtebauförderung (Samstag, 14. Mai, 10 bis 16 Uhr) sind Mitarbeitende der Verwaltung vor Ort.