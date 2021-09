Verwaltung und Jugend: Ehemalige Virginia-Satir-Schule wird saniert und ergänzt Pläne für Kroatenstraße vorgestellt

Ansicht der ehemaligen Virginia-Satir-Schule und des Neubaus von der Kroatenstraße aus. Entwurf: Architekturbüro van Ooyen

Jetzt liegen die Entwürfe für den neuen Komplex rund um die alte Virginia-Satir-Schule auf dem Tisch. Lange hing ein Fragezeichen über dem Haus, was die neue Nutzung angeht. Nun ist klar: Das alte Gebäude wird erhalten, weitgehend modernisiert und bekommt einen Anbau.

Darin untergebracht werden Teilbereiche der Verwaltung, ein Jugendzentrum und einige unterschiedlich nutzbare Mehrzweck-Räume, in denen nicht nur die Verwaltung Konferenzen abhalten, sondern beispielsweise auch der Seniorenbeirat tagen könnte. Es entsteht sozusagen ein „Mehrgenerationenhaus“ für Jugend, neuer Prägung.

Mit Schwung

Im Ausschuss für Gebäudemanagement stellte Oliver Droop vom Architekturbüro van Ooyen erste Pläne und Ansichten vor und erläuterte das Grundkonzept. Das ehemalige Schulgebäude solle in seinen Grundzügen und seiner Gestaltung erkennbar bleiben und werde um einen zur Kroatenstraße und nach Osten ausgerichteten L-förmigen Gebäuderiegel „mit Schwung“ an zwei Seiten umschlossen. Der Neubau, der Verwaltungsbüros aufnehmen soll, setzt sich durch eine moderne Gestaltung, aber auch räumlich vom alten Haus ab. So entsteht ein bege…