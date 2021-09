Erstklässler*innen freuen sich über neue Trinkflaschen

Kurz nach dem Start des neuen Schuljahres dürfen sich die Erstklässler*innen der St. Franziskus-Grundschule in Twisteden über Präsente freuen: Bürgermeister Dr. Dominik Pichler und Westenergie-Kommunalmanager Nils Rudolph übergaben den Kindern 22 Trinkflaschen.

„Gerade in den Zeiten der Pandemie, die für Schülerinnen und Schüler besonders schwierig sind, tut ihnen eine Überraschung gut. Mit leckeren Getränken, die in die Trinkflaschen gefüllt werden können, behält man die nötige Konzentration und Energie, um die neuen Herausforderungen in der Schule zu meistern“, betonte Bürgermeister Pichler bei der Übergabe. „Auch in diesem Jahr sind Nachfrage und Zuspruch von den Grundschulen erfreulich hoch. Es ist schön zu sehen, dass wir einen Beitrag leisten können, um den Kindern einen besonderen Start in den neuen Lebensabschnitt zu ermöglichen“, ergänzte Nils Rudolph.

Für Westenergie hat die Erstklässleraktion inzwischen Tradition: Seit 2006 konnten sich Mädchen und Jungen bereits über 869.200 Präsente freuen. In diesem Jahr führt Westenergie eine Neuerung ein: Anstelle von Frühstücksboxen und Bewegungspaketen konnten die Schulen zwischen Trinkflaschen oder Schulheftpaketen wählen.

Die nachhaltige Trinkflasche Carve „School“ mit einem Fassungsvermögen von 0,7 Liter eignet sich ideal für Schule, Sport und Freizeit. Die zwei praktischen, gegenüberliegenden Griffmulden sorgen für einen sicheren Halt – auch mit kleinen Händen. Alternativ dazu bietet Westenergie das Schulheftpaket mit „Brunnen“-Schreiblernheften im DIN-A4-Format an.

Neben der Energieversorgung engagiert sich Westenergie in ihren Partnerkommunen traditionell in den Bereichen Sport, Kultur, Soziales, Klimaschutz und Bildung. Die Erstklässleraktion ist Teil der Bildungsinitiative „3malE“.