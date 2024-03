Pilgerleitertagung in Kevelaer

In einer Welt, die oft von Hektik und Lärm geprägt ist, gewinnt das Bedürfnis nach spiritueller Einkehr und innerem Frieden zunehmend an Bedeutung. Pilgertourismus erfreut sich daher weiterhin großer Beliebtheit und die, die den Weg weisen, sind die Pilgerleiter.

Traditionell kommen Vertreter der angemeldeten Wallfahrtsgruppen aus Deutschland und den Benelux-Ländern Ende März in die Wallfahrtsstadt Kevelaer, um gemeinsam mit Stadt und Kirche zahlreiche Details zu ihrer Kevelaer-Wallfahrt abzustimmen. So auch in diesem Jahr.

Die am 23. März 2024 stattfindende Pilgerleitertagung markiert einen bedeutsamen Ausgangspunkt für die Wallfahrtszeit 2024. Gleichzeitig ist sie für die vielen ehrenamtlich Engagierten auch der erste Wallfahrtstag im neuen Kevelaerer Wallfahrtsjahr.

„Es ist immer wieder schön, die Pilgerleiter für einen gemeinsamen Austausch vor Ort zu haben“, freut sich Verena Rohde, Wirtschaftsförderin und Leiterin des Kevelaer Marketing. „Die Pilgerleitertagung ist aber nicht nur eine reine Informationsveranstaltung. Sie bietet auch Raum zum Netzwerken. Pilgerleiter können ihre Erfahrungen teilen, Kontakte knüpfen und sogar potentielle Partnerschaften für künftige Pilgerreisen diskutieren“, ergänzt Dr. Rainer Killich, Generalsekretär der Wallfahrtsleitung.

Neuerungen in 2024

Beginnen wird die diesjährige Pilgerleitertagung mit einem festlichen Hochamt in der Marienbasilika. Anschließend kommen die Teilnehmer zum weiteren Austausch im Konzert- und Bühnenhaus zusammen.

Mit Spannung dürfte die Vorstellung des neuen Wallfahrtsrektors Domkapitular Stefan Dördelmann erwartet werden, der zum Jahreswechsel die Nachfolge von Domkapitular Gregor Kauling angetreten hat.

Von Interesse werden aber auch die diversen Erneuerungs-Projekte vor Ort sein, auf die sich die Pilger einstellen müssen. Insbesondere der Umbau des Peter-Plümpe-Platzes hat Auswirkungen auf die Wallfahrt, da die Busankunft ab dem 1. Mai 2024 zum Bahnhof verlegt wird.

Weitere Fragestellungen konnten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer bereits mit der Anmeldung einreichen.

„So soll sichergestellt werden, dass das Programm und die angesprochenen Themen für die Teilnehmer relevant sind und einen Mehrwert für die Vorbereitung der Pilgerreise liefern“, betont Dr. Bastian Rütten, Pastoralreferent in der Wallfahrtsleitung.

„Geh mit uns …“

Jedes Jahr werden die Kevelaer-Wallfahrten unter ein gemeinsames Leitwort gestellt. Der diesjährige Leitgedanke lautet „Geh mit uns …“.

Er basiert auf einer Geschichte aus dem Lukasevangelium (Lukas 24, 13-35), in der zwei Jünger auf dem Weg nach Emmaus Jesus begegnen, ohne ihn zunächst zu erkennen. Während sie gemeinsam gehen, teilen sie ihre Zweifel und Ängste mit ihm.

„Geh mit uns“ ist somit eine Einladung dazu, sich auf den Weg zu machen, nicht alleine, sondern gemeinsam mit anderen. Möge dieses Motto möglichst viele Pilger ermutigen, eine Reise des Glaubens und der Gemeinschaft nach Kevelaer anzutreten, wenn die Wallfahrtszeit am 1. Mai 2024 offiziell beginnt.