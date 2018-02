Twisteden. Zu Beginn des Patronatsfestes trafen sich die Mitglieder der Bruderschaft zu einer heiligen Messe und einem anschließenden Gebet am Antoniushäuschen.

Nach dem gemeinsamen Frühstück wurden wieder verschiedene Wettbewerbe durchgeführt, bei denen sich folgende Schützenschwestern und -brüder durchsetzen konnten:

Den Damenpokal errang Kimberly Koenen vor Silke Grüntjens, Reinhild Hußmann und Nicole Schiedeck. Bei den Herren war Dirk Mülders siegreich. Er setzte sich gegen Walter Thyssen, Guido Paeßens und Gregor Fritz durch. Bei den Jungschützen verwies die amtierende Prinzessin Michelle Schiedeck Hendrik Gehlmann, Manuel Paeßens und Matthias Ingendae auf die weiteren Plätze. Der Pokal für die beste 10 ging in diesem Jahr an Josef Paeßens.

Den Preisskat konnte Walter Thyssen für sich entscheiden, das Darts-Turnier der Jungschützen gewann Jonas Paeßens.

Im Rahmen der Abendveranstaltung konnten auch wieder Schützenschwestern und Schützenbrüder für langjährige Mitgliedschaft oder besondere Verdienste geehrt werden.

Seit 10 Jahren ist Oliver Langanke Mitglied der Bruderschaft, für 25-jährige Mitgliedschaft wurden Marlies Kessels und Klaus Witte geehrt. Bereits seit 50 Jahren gehören Anton Cox, Gerd Kessels, Martin Kehren, Alex Mülders und Reinhard Venmanns der Bruderschaft an.

Weiterhin wurden die Preise vom letztjährigen Vogelschießen vergeben. Diese gingen an Markus Koenen, Alexander Hecks und Dennis Grüntjens; die Ehrung für den Königsschuss erhielt Siegmund Schlutt.

Jürgen Ingenkamp erhielt für langjährige Tätigkeit im Vorstand den vereinsinternen Vorstandsorden. Zum Abschluss wurde Alex Mülders für seine langjährigen Verdienste und seinen beispielhaften Einsatz für die Bruderschaft und das Schützenwesen mit dem Hohen Bruderschaftsorden ausgezeichnet.

Eine große Verlosung mit vielen tollen Preisen rundete den gelungenen Abend ab.