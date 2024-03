Ostern KevelaerCards gewinnen

Am Ostersonntag und -montag werden die besten Quizzer beim „Großen Stadtquiz“ wieder mit KevelaerCards belohnt. Um 20.40 Uhr werden an den zwei Osterfeiertagen je 20 Gutscheine im Gesamtwert von 250 Euro ausgespielt. Ab Platz 20 gehört man schon zu den glücklichen Gewinnern und der erste Platz erhält sogar 50 Euro. Der Maximalgewinn liegt für beide Tage bei 50 Euro pro Person. KevelaerCards werden wie immer direkt in den privaten Chayns-Account geschickt und haben eine Gültigkeit von zwei Wochen.

Um mitmachen und gewinnen zu können, müssen sich Interessierte im Play- oder AppStore die Chayns-App herunterladen, mit E-Mail-Adresse anmelden und in der App nach „Mein Kevelaer“ suchen. Alternativ gibt es die Möglichkeit, sich über die Internetseite https://chayns.de/ zu registrieren und sich über https://mein-kevelaer.de/stadtquiz anzumelden.

Gewinnverteilung

1. Platz: 50 Euro

2. Platz: 40 Euro

3. Platz: 30 Euro

4. Platz: 20 Euro

Platz 5 bis 10: 10 Euro